Alex Belli abbandona la Casa del GF VIP 6 e corre verso Delia Duran (Di martedì 14 dicembre 2021) Nessuno se l'aspettava. Alex Belli, dopo un'accesa discussione in diretta con Soleil, riceve la visita della moglie Delia Duran e abbandona la Casa. L'italoamericana di tutta risposta gli butta fuori dalla Casa la sua valigia. Una scena surreale. Alex Belli ripudia Soleil: "La mia famiglia è più importante di tutto" Improvvisamente Alex Belli ha una presa di coscienza. Quando la moglie Delia Duran arriva in cortile per lui e gli dice che la loro relazione è finita, l'attore di Centovetrine non ce la fa più. Supera la striscia rossa e abbraccia la compagna. Una violazione del protocollo anticovid che gli costerà la squalifica dalla Casa.

Luca190499 : RT @Mattiabuonocore: Ma Alex Belli si è già messo in quarantena per rientrare venerdì? #gfvip - Carol39042 : RT @SapphieVip: Ma voi ci pensate che bello ora vedere la diretta senza Alex Egoman belli? #gfvip - Arch3ryCiarz : RT @bagnotrash: Non ci stiamo soffermando abbastanza sul fatto che alex belli in studio abbia alluso al fatto che sotto le coperte con sole… - pizzaandbeer_ : RT @Viperissima_: Gli ex in studio che si scannano per chi deve asfaltare per primo Alex Belli ?? #gfvip - tuttopuntotv : Alex Belli abbandona la Casa del GF VIP 6 e corre verso Delia Duran #GFVip6 #GFVip -