Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Erica Wall (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il giorno 17 aprile 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Erica Wall. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso a causa di problemi molteplici tra cui la morte della madre e addirittura una violenza sessuale di gruppo. Vite al limite – Erica Wall Erica, la protagonista, ha 44 anni, vive a Lompoc in California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 300 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 86 kg per arrivare a 214 chilogrammi. Erica Wall oggi ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il giorno 17 aprile 2017 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 5 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso a causa di problemi molteplici tra cui la morte della madre e addirittura una violenza sessuale di gruppo.al, la protagonista, ha 44 anni, vive a Lompoc in California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 300 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 86 kg per arrivare a 214 chilogrammi.oggi ...

CeoBru : RT @Milan70Roberto: @Cartabellotta Invece di 'sfottere' un malato, da medico dovrebbe indignarsi per le mancate cure che i nosocomi potevan… - infoitcultura : La storia drammatica di Tanisha: ecco come Vite al limite l’ha cambiata - cindykia25644 : RT @Milan70Roberto: @Cartabellotta Invece di 'sfottere' un malato, da medico dovrebbe indignarsi per le mancate cure che i nosocomi potevan… - monicagosio : RT @Milan70Roberto: @Cartabellotta Invece di 'sfottere' un malato, da medico dovrebbe indignarsi per le mancate cure che i nosocomi potevan… - RiccardoDeias : RT @Milan70Roberto: @Cartabellotta Invece di 'sfottere' un malato, da medico dovrebbe indignarsi per le mancate cure che i nosocomi potevan… -