Vaccino Covid, Israele: per ora non serve autorizzare quarta dose (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non serve, per il momento, raccomandare la somministrazione di una quarta dose di Vaccino contro il coronavirus. Lo ha deciso il ministro della Sanità israeliano in una riunione andata avanti nella notte per valutare la proposta del premier israeliano Naftali Bennet e del suo ministro della Salute. Come spiega il Times of Israel, il comitato consultivo sulla gestione della pandemia ha inoltre deciso di non ridurre da sei a tre mesi il periodo tra la ricezione di una seconda dose di vaccinazione e una terza dose di richiamo. La proposta era finalizzata ad aumentare più rapidamente l’immunità generale nella popolazione a causa della diffusione della nuova variante Omicron del Covid-19. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non, per il momento, raccomandare la somministrazione di unadicontro il coronavirus. Lo ha deciso il ministro della Sanità israeliano in una riunione andata avanti nella notte per valutare la proposta del premier israeliano Naftali Bennet e del suo ministro della Salute. Come spiega il Times of Israel, il comitato consultivo sulla gestione della pandemia ha inoltre deciso di non ridurre da sei a tre mesi il periodo tra la ricezione di una secondadi vaccinazione e una terzadi richiamo. La proposta era finalizzata ad aumentare più rapidamente l’immunità generale nella popolazione a causa della diffusione della nuova variante Omicron del-19. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

AlbertoBagnai : Come poi ho spiegato a Magrini, il discorso “ci sono 136000 morti di COVID, per il vaccino solo 608” non ha molto s… - Open_gol : Prima del ricovero in ospedale, Marco Marchesin pubblicava post su Facebook contro il vaccino, i giornalisti e il G… - Agenzia_Ansa : Funziona nei topi il vaccino anti Covid-19 in forma di spray nasale messo a punto nella ricerca condotta dall'Unive… - MimmoOwais : RT @MMaXXprIIme: Il Covid e il vaccino sono una grandissima pagliacciata. E miliardi di pecoroni continuano a fare il gioco dei potenti. No… - qnazionale : Prenotare vaccino anti-Covid per i bambini: come farlo. Perché è sicuro -