TRUFFA AntiSPAM che inizia con un SMS e ti svuota il conto

(Di lunedì 13 dicembre 2021)checon un SMS Il malware BRATA è tornato! Rilevato da CERT-AGID a settembre di quest’anno è ora di nuovo segnalato da diversi utenti in rete. Con abilità i malviventi riescono a far installare una finta APPche dovrebbe proteggere i clienti dallo spam ma in realtà ha il compito di sottrarre loro informazioni bancarie ere il. La trappola : la vittima riceve un SMS che simula la provenienza da una banca o da un sito di acquisti online conosciuto. Nel testo dell’SMS si trova un link. Se il link viene aperto appare un sito che è identico a quello della propria banca oppure al sito considerato in apparenza autorevole e reale, che fa una richiesta di scaricare una presunta APPcon la precisazione che un assistente ...