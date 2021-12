Trovati altri 4 corpi tre le macerie a Ravanusa, salgono a 7 i morti accertati (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quattro corpi dei sei dispersi nell’esplosione a Ravanusa (Agrigento) sono stati riTrovati dai Vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte. I cadaveri erano sotto le macerie della palazzina di quattro piani crollata. Mancano all’appello altre due persone che sono ancora sotto le macerie. salgono così a 7 le vittime accertate dell’esplosione. Inchiesta sulle fuga di gas a Ravanusa. Cinque giorni prima della stragedi Ravanusa c’è stato un intervento di manutenzione ordinaria sull’impianto della rete di metano che non aveva evidenziato alcuna criticità. È quanto hanno accertato i carabinieri che ora dovranno acquisire il verbale d’intervento per verificare chi abbia materialmente eseguito il collaudo e se sia stato fatto a regola d’arte. Nelle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quattrodei sei dispersi nell’esplosione a(Agrigento) sono stati ridai Vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte. I cadaveri erano sotto ledella palazzina di quattro piani crollata. Mancano all’appello altre due persone che sono ancora sotto lecosì a 7 le vittime accertate dell’esplosione. Inchiesta sulle fuga di gas a. Cinque giorni prima della stragedic’è stato un intervento di manutenzione ordinaria sull’impianto della rete di metano che non aveva evidenziato alcuna criticità. È quanto hanno accertato i carabinieri che ora dovranno acquisire il verbale d’intervento per verificare chi abbia materialmente eseguito il collaudo e se sia stato fatto a regola d’arte. Nelle ...

