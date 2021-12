Trasformazione digitale, per 3 aziende su 4 essenziale la fatturazione elettronica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Tra le Pmi italiane più di 3 aziende su 4 ritengono essenziale la fatturazione elettronica per digitalizzare l'impresa. Secondo la nuova indagine diffusa oggi da Aruba e Idc, il 46% delle aziende che non ha l'obbligo di fatturazione elettronica la utilizza ugualmente, gli interlocutori principali sono oltre il 71% sono altre aziende, il 17% privati cittadini e quasi il 12% Pubblica Amministrazione. Stando allo studio inoltre oltre il 46% delle Pmi invia e riceve mensilmente tra 10 e 100 fatture elettroniche, quasi il 40% ne riceve tra 100 e 1000. Aruba ricorda che era il 1° gennaio 2019 quando l'obbligo della fatturazione elettronica veniva esteso, attraverso la Legge di Bilancio 2018, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Tra le Pmi italiane più di 3su 4 ritengonolaper digitalizzare l'impresa. Secondo la nuova indagine diffusa oggi da Aruba e Idc, il 46% delleche non ha l'obbligo dila utilizza ugualmente, gli interlocutori principali sono oltre il 71% sono altre, il 17% privati cittadini e quasi il 12% Pubblica Amministrazione. Stando allo studio inoltre oltre il 46% delle Pmi invia e riceve mensilmente tra 10 e 100 fatture elettroniche, quasi il 40% ne riceve tra 100 e 1000. Aruba ricorda che era il 1° gennaio 2019 quando l'obbligo dellaveniva esteso, attraverso la Legge di Bilancio 2018, a ...

