Tlon sempre sotto il fuoco incrociato Ma i due filosofi ci aiutano a comprendere il presente

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il mondo della cultura italiana è governato da parametri sfuggenti, leggi non scritte e contraddittorie, comandamenti capricciosi e promesse ingannevoli. Puoi sparare sentenze a caso, sostenere per vent’anni governi fallimentari, difendere a spada tratta figure condannate dalla storia e sbagliare ogni lettura del, eppure essere considerato una voce autorevole; puoi imbastire un sistema industriale di propaganda dichiaratamente faziosa fondata su dati falsi e slogan in malafede, eppure essere invitato ogni sera in televisione come opinionista libero; puoi ripetere le stesse banalità per tutta la tua carriera, sfornando ogni anno un bignami per studenti svogliati su qualsiasi aspetto dello scibile, eppure essere considerato un punto di riferimento ineludibile. C’è solo un errore da non commettere, un peccato intollerabile, che non merita perdono: fare qualcosa ...