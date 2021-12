Splinter Cell: Ubisoft aggiorna il marchio registrato del gioco (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cresce la possibilità di vedere un nuovo gioco di Splinter Cell, dopo che Ubisoft aggiorna la registrazione del marchio del titolo Tra i numerosi videogiochi realizzati da Ubisoft, Splinter Cell è una delle saghe più amate nella community dei giocatori appassionati di titoli Stealth. I vari capitoli della serie, ispirati all’universo dei racconti di Tom Clancy, rimangono tutt’ora alcuni dei migliori giochi presenti all’interno della sua categoria. Nonostante ciò, l’azienda francese non è sembrata troppo interessata a rianimare la saga negli ultimi anni, concentrandosi perlopiù su altre serie che sta trasformando progressivamente e da diverso tempo, come Watch Dogs, Assassin’s Creed e Far Cry. Tuttavia, dei rumor su un nuovo capitolo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cresce la possibilità di vedere un nuovodi, dopo chela registrazione deldel titolo Tra i numerosi videogiochi realizzati daè una delle saghe più amate nella community dei giocatori appassionati di titoli Stealth. I vari capitoli della serie, ispirati all’universo dei racconti di Tom Clancy, rimangono tutt’ora alcuni dei migliori giochi presenti all’interno della sua categoria. Nonostante ciò, l’azienda francese non è sembrata troppo interessata a rianimare la saga negli ultimi anni, concentrandosi perlopiù su altre serie che sta trasformando progressivamente e da diverso tempo, come Watch Dogs, Assassin’s Creed e Far Cry. Tuttavia, dei rumor su un nuovo capitolo ...

