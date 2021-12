Si è spento Jimmy Rave | il saluto commosso di colleghi e amici

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 dicembre 2021) Nella giornata di oggi è stata diramata la notizia che James Guffrey, meglio conosciuto come, si èieri dopo una lunga malattia all’età di 39 anni.aveva debuttato nel mondo del wrestling nel 1999 e si era ritagliato un nome in federazioni come Ring of Honor e TNA. Tra i suoi match di rilievo spiccano quelli con nomi del calibro di AJ Styles, CM Punk e Bryan Danielson. Aveva inoltre formato in TNA il tag team Rock N’Infection, assieme a Lance Hoyt – oggi militante in AEW.si era ritirato il novembre dell’anno scorso per via di problemi di tossicodipendenza, che lo avevano portato a subire l’amputazione di una gamba e tutta una serie di problemi di cui vi avevamo parlato qui. Uno degli ultimi aggiornamenti riguardo la sua salute risaliva proprio a ...