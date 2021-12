Salvini | Matone candidatura migliore per suppletive

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – Simonetta, candidata nel collegio Roma 1 alleper la Camera, è una “romana, di persona che vive, lavora e fa la spesa nella zona dove si voterà”. Lo dice Matteo, durante una conferenza stampa alla Camera. “Abbiamo scelto una persona nota e stimata, ritengo sia l’espressioneper quello che il Pd ritiene un suo territorio. Ma io dico ‘mai dire mai’ a chi dice che il Pd ha già vinto, che è un collegio già perso per noi”, aggiunge.

aveva già corso per il Campidoglio (con la Lega) al fianco di Enrico Michetti. Lo si ... dopo diverse riunioni della coalizione, con il sigillo di Matteo, Giorgia Meloni e Antonio Tajani.Si è chiuso in nottata dopo diverse riunioni l'accordo nel centrodestra - con il sigillo di Matteo, Giorgia Meloni e Antonio Tajani - che candiderà Simonettaalle suppletive nel seggio ...Correrà per il seggio rimasto vacante dopo l'elezione a sindaco di Roberto Gualtieri: sarà una sfida tutta al femminile con Cecilia D'Elia (Partito democratico) ed Elena Bonetti (Italia viva) ...Accordo fra Salvini, Meloni e Tajani, scelta la candidata vice di Enrico Michetti. Sfiderà Cecilia D'Elia (Pd) ed Elena Bonetti (Iv) ...