Recensione OneOdio Monitor 60 | cuffie per audiofili

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 13 dicembre 2021) In questaandremo a conoscere le60, ledell’omonima società pensate appositamente pere DJ Giorni fa ci eravamo occupati di un paio diibride pensate appositamente per il gaming e il tempo libero. La possibilità di poter ascoltare musica dal cellulare in modalità wireless e di giocare al nostro PC è stata un’occasione ghiotta per farsela scappare. In quellavi avevamo parlato dellePro M, capaci di passare dall’una all’altra modalità in maniera impeccabile senza perdita di qualità. Oggi invece ci distacchiamo dal mondo gaming e diamo uno sguardo a quello degli. In questainfatti andremo ad analizzare le ...