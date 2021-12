Quirinale, Giorgetti (Lega): “Anche Berlusconi sa che non basta il centrodestra. Ovviamente possibile che una parte di Pd e M5s lo voti” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Lo sa Anche Silvio Berlusconi: non bastano i voti del centrodestra eleggerlo al Colle. Ci dovrebbe essere una parte del Pd o del Movimento 5 stelle che vota Berlusconi presidente della Repubblica. Questo è un evento Ovviamente possibile, ma tutto da vedere”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla presentazione del libro di Vincenzo Spadafora ‘Senza riserve’, insieme a Dario Franceschini. In sala erano presenti che i ministri dell’Interno e degli Esteri, Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio. “Faccio fatica a immaginare Draghi che a inizio febbraio non sia né a palazzo Chigi né al Quirinale. Quello sarebbe un problema. Questa equazione si risolve quando Draghi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Lo saSilvio: nonno ideleleggerlo al Colle. Ci dovrebbe essere unadel Pd o del Movimento 5 stelle che votapresidente della Repubblica. Questo è un evento, ma tutto da vedere”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo, intervenendo alla presentazione del libro di Vincenzo Spadafora ‘Senza riserve’, insieme a Dario Franceschini. In sala erano presenti che i ministri dell’Interno e degli Esteri, Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio. “Faccio fatica a immaginare Draghi che a inizio febbraio non sia né a palazzo Chigi né al. Quello sarebbe un problema. Questa equazione si risolve quando Draghi ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Giorgetti (Lega): “Anche Berlusconi sa che non basta il centrodestra. Ovviamente possibile che una parte… - ilfoglio_it : #Salvini prova a ritornare centrale in vista del #Quirinale e sonda gli altri leader. Intanto Giorgetti, Di Maio e… - infoitinterno : Quirinale: Giorgetti, per Berlusconi voti c.destra non bastano, possibili sì da M5S e Pd - Gianell57531788 : @Quirinale @chetempochefa @Manubonc - Gianell57531788 : @Quirinale @Manubonc @CRaschio chi La fidanzata di durigoni e Giorgetti @Antonio_Tajani @forza_italia E banditi mafiosi vari. -