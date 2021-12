Preghiera del mattino del 13 Dicembre 2021: “Lode e riconoscenza a Te, Padre” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Storditi o consapevoli? - jucelinoluz : Preghiera energetica, per l’unione dei popoli, benedizioni, preghiamo per tutte le famiglie del mondo… - carmelalupo309 : RT @CiaoKarol: Ogni Giorno Una Lode a Maria, 13 dicembre 2021: Preghiera all’Immacolata (di Papa Francesco): O Maria, Madre nostra, oggi il… - enzo_medoli : RT @prefettogelati: @Pontifex_it “Che cosa dobbiamo fare?”la vita,che abbiamo avuto in dono,non può essere sprecata;si valutino i propri ta… - mafalda_233 : RT @AndreaSALIERI6: Perdòno, ecco la parola magica che dovremmo ripetere continuamente come un mantra, come una preghiera come una invocazi… -