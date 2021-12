Mourinho: "Bene la vittoria, non la prestazione. A gennaio piccoli innesti" (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA - La Roma torna alla vittoria anche in campionato dopo il successo in Conference League. La squadra di José Mourinho ha battuto lo Spezia 2 - 0 grazie alle reti di Smalling e Ibanez . vittoria ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA - La Roma torna allaanche in campionato dopo il successo in Conference League. La squadra di Joséha battuto lo Spezia 2 - 0 grazie alle reti di Smalling e Ibanez ....

Advertising

OfficialASRoma : ??? Mourinho al termine di #RomaSpezia: “Ci troviamo in un momento super difficile della stagione. Per questa ragion… - GianlucaFiori70 : @augustociardi75 Con lo stimolo di Mourinho e tornare dove ha fatto bene si - deturone : @pormeccartnei7 @8ML1973 La narrazione. Mourinho a Barcellona andava bene quando giocava con Eto’o terzino destro e… - mantegazziani : @totofaz @Inzaghi711 @FootballAndDre1 Ma per quello anch'io. Solo che Conte prima di fare del bene ha fatto del ma… - calciomercatoit : ??#ASRoma - ??#DeRossi: “Se i tifosi fanno bene a sognarmi? Assolutamente sì, non costa nulla. Anche io sogno di arri… -