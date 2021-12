Monza e Brianza: crescono l’export e gli investimenti in innovazione e digitalizzazione (Di martedì 14 dicembre 2021) Survey Centro Studi Assolombarda: nel 2021 il 79% delle imprese del territorio prevede di chiudere l’anno sui livelli 2019 Nel 2020, il tessuto economico della provincia di Monza e Brianza si e? dimostrato molto reattivo e competitivo riaffermando la sua vocazione fortemente manifatturiera, e nel 2021 il 79% delle imprese del territorio prevede di chiudere l’anno sui livelli del 2019. E? quanto emerge dalla classifica 2021 del “Top 500+” e dalla survey sulle prospettive delle imprese di Monza e Brianza, entrambi realizzati dal Centro Studi di Assolombarda. Nella classifica 2021 del “Top 500+”, le 800 migliori aziende della provincia di Monza e Brianza hanno ricavi riferiti al 2020 che vanno da un minimo di 8 milioni a un massimo di 4,5 miliardi di euro. Complessivamente ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 14 dicembre 2021) Survey Centro Studi Assolombarda: nel 2021 il 79% delle imprese del territorio prevede di chiudere l’anno sui livelli 2019 Nel 2020, il tessuto economico della provincia disi e? dimostrato molto reattivo e competitivo riaffermando la sua vocazione fortemente manifatturiera, e nel 2021 il 79% delle imprese del territorio prevede di chiudere l’anno sui livelli del 2019. E? quanto emerge dalla classifica 2021 del “Top 500+” e dalla survey sulle prospettive delle imprese di, entrambi realizzati dal Centro Studi di Assolombarda. Nella classifica 2021 del “Top 500+”, le 800 migliori aziende della provincia dihanno ricavi riferiti al 2020 che vanno da un minimo di 8 milioni a un massimo di 4,5 miliardi di euro. Complessivamente ...

Advertising

Assolombarda : Oggi #13dicembre presso @Autodromo_Monza, #Assolombarda in collaborazione con @PwC_Italia e @BancoBPMSpa organizza… - MagoDaLegare : Da Roma alla provincia Monza-Brianza per il Private Event di questa sera a base di magia. E domani si riparte pee u… - Stef77993465 : RT @sole24ore: Blog | Monza e Brianza sono l’area con il maggior consumo di suolo. Il record per l’ultimo anno è di Roma - Info Data https:… - sole24ore : Blog | Monza e Brianza sono l’area con il maggior consumo di suolo. Il record per l’ultimo anno è di Roma - Info Da… - AnsaLombardia : Assolombarda,Monza-Brianza reattiva,in 6 al vertice Top 500+. Presenta classifica migliori aziende e le prospettive… -