Maurizio Costanzo senza freni su Alessia Marcuzzi a Sanremo 2022 | “Sarebbe meglio se al posto suo ci fosse …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ormai manca davvero poco alla prossima edizione del Festival die Amadeus è prontissimo ed entusiasta di avere quest’anno, a differenza dell’anno scorso, il pubblico in sala. L’anno scorso fu davvero difficile per Amadeus e Fiorello condurre la manifestazione canora più importante d’Italia perchè la tensione per la pandemia e la tristezza di vedere le poltrone vuote dell’Ariston richiedevano una forza d’animo e un’energia superiore alla norma e rendevano tutto più complicato. Quest’anno, grazie alla massiccia campagna vaccinale, sarà possibile avere il pubblico in sala. Ad oggi, però, nonostante manchino poco meno di due mesi dall’inizio del Festival, non si sa ancora chi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston. Pare che Fiorello non ci sarà a spalleggiare il suo amico fraterno o, forse, andrà solo in una puntata. Come prefemminile, ...