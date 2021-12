Maradona jr svela | “Siamo in causa con De Laurentiis | il motivo”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Diego ArmandoJr, figlio dell’ex fuoriclasse argentino, ha rilasciato dichiarazioni taglienti nei confronti dell’attuale presidente azzurro, Aurelio De, con il quale non ha mai avuto rapporti ottimali. Di seguito le sue parole nel corso degli Italian Sport Awards: “De? Non l’ho più sentito, credo non abbia gradito la mia assenza per la presentazione della statua. Per quello che concerne il docufilm, lo sta facendo Dalma, spero che la società possa aprire le porte perché lo stadio porta il nome di mio padre. Mi sembra paradossale che nonstati noi a scoprire la statua e che non eravamo presenti.inper far capire che il contratto lo abbiamo già rescisso unilateralmente. Si continua a dar credito a persone che esibiscono contratti non ...

Bruscolotti ha parlato del suo rapporto consvelando un andeddoto meraviglioso sulle qualità umane di Diego. L'ANEDDOTO DI BRUSCOLOTTI "Parlare di Diego per me è sempre una grande ...già passato un anno dalla morte di Diego Armandoe il mondo del calcio continua a tributargli ogni tipo di onore. Anche la sua famiglia ha ufficializzato alcune iniziative in memoria del grande campione argentino, e non solo. Dalma, figlia ...Rimanemmo in piedi a parlare tutta la notte e al mattino mangiammo quel piatto di spaghetti rimasto famoso negli anni” “Parlare di Diego per me è sempre una grande emozione, il ricordo di ciò che abbi ...Diego Armando Maradona va omaggiato ogni anno. Come? Le idee non mancano. E le svela Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli ...