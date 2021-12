Il Ravveduto del Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Al tempo del, infine giunse il. Tra le figure ulteriori più significative della cronaca epocale incerta e problematica del momento c’è modo di ravvisare, appunto, colui che infine prende atto d’avere vissuto, praticato, addirittura propalato l’errore, così sullo sfondo della pandemia. Il, sia detto proprio con l’iniziale maiuscola, proprio per il peso simbolico che assume la sua successiva talvolta perfino toccante presa di coscienza personale nella situazione tragicamente data del virus, si offre ormai consapevole della necessità del vaccino, un tempo indicato da lui stesso come assoluto crimine sanitario. Ciò avviene in extremis, se non quasi “in articulo mortis” (al fotofinish, direbbe invece il prosaico) su un fondale necessariamente ospedaliero: la bocchetta dell’ossigeno, se non il casco, e poi, su ...