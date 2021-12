Green pass, esentati i bambini sotto i 12 anni. La nota del Ministero (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'obbligo di Green pass non sarà valido per i bambini sotto i 12 anni, nonostante il vaccino anti Covid sia stato ormai approvato anche per la fascia di età che va dai 5 agli 11 anni. Lo precisa il ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'obbligo dinon sarà valido per ii 12, nonostante il vaccino anti Covid sia stato ormai approvato anche per la fascia di età che va dai 5 agli 11. Lo precisa il ...

Advertising

fanpage : Povia era atteso a una manifestazione #NoGreenPass ma non si è presentato: è positivo al Covid - GuidoDeMartini : ?? Il candidato al Nobel Benozzo: LA LIBERTÀ NON È MAI UNA CONCESSIONE ?? ????Professore, perché ha detto NO al Green… - Agenzia_Ansa : In Olanda un uomo vendeva online, a circa 33 euro, un 'kit per infettarsi' con il Covid e poter poi ottenere, una v… - NicuBira : RT @FmMosca: Il green pass finisce in tribunale - Avv. Giuseppe De Santis - Mauro Sandri - Giulio Marini - BillySignal : @gallina_di @matteosalvinimi @berlusconi Perché la Meloni è diversa? Non ci cascate! È stata solo furba di stare in… -