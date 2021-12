Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié “Ti amo” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Manuel Bortuzzo ha dichiarato il suo amore a Lulù Selassié, ma il nuotatore potrebbe abbandonare a breve il Grande Fratello Vip 6. Manuel Bortuzzo sembra essersi innamorato di Lulù Selassié: i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si sono detti 'ti amo' anche se il nuotatore potrebbe abbandonare a breve il reality: Manuel infatti sembra intenzionato a rifiutare il prolungamento per i suoi impegni professionali. Quest'edizione del Grande Fratello Vip è caratterizzata da una serie di flirt che, per il momento, sembrano convincere poco il pubblico che segue il reality e lo commenta sui social. Nelle ultime ore sembra che uno dei ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021)ha dichiarato il suo amore a, ma il nuotatore potrebbe abbandonare a breve ilVip 6.sembra essersi innamorato di: i due concorrenti delVip 6 si sono detti 'ti amo' anche se il nuotatore potrebbe abbandonare a breve il reality:infatti sembra intenzionato a rifiutare il prolungamento per i suoi impegni professionali. Quest'edizione delVip è caratterizzata da una serie di flirt che, per il momento, sembrano convincere poco il pubblico che segue il reality e lo commenta sui social. Nelle ultime ore sembra che uno dei ...

