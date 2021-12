Flavio Briatore e il piano segreto | la desidera a tutti i costi

Leggi su topicnews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’imprenditorenon ce la fa più. Disidera avere proprio lei al suo fianco, disposto a tutto per poterla riaverenon riesce proprio fare a meno di lei. Non è certo una novità che il celebre imprenditore italiano abbia più volte ammesso quanto lei sia fondamentale nella sua vita. È stata infatti l’unica che è riuscita a portare un poco di ordine e che per lui ha significato davvero molto. Chi è questa misteriosa donna? Inoltre diverse voci di corridoio parlano chiaro.prova per lei ancora un sentimento fortissimo. È proprio innamorato e vuole solo lei. Una situazione alquanto particolare per il nostro imprenditore che, viste bellissime donne che ruotano attorno a lui, attira sempre molto interesse da parte della cronaca ...