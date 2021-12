Fiorentina, comunicato il bilancio al 30 giugno: ricavi in aumento (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Fiorentina ha comunicato il bilancio al 30 giugno della società: perdite di 10,3 milioni, ma i ricavi sono in aumento La Fiorentina ha chiuso il bilancio della stagione scorsa con una perdita di 10,3 milioni. I ricavi sono comunque in aumento, visto che nel bilancio precedente la perdita era attorno ai 30 milioni. Di seguito il comunicato e la spiegazione come riportata da ilsitodifirenze.it: L’Ebitda dei 12 mesi del bilancio chiuso al 30/06/2021 è positivo ed ammonta a 37,4 milioni di euro, mentre nei 6 mesi dell’esercizio precedente tale valore era negativo per 7,9 milioni. L’Ebit dei 12 mesi è negativo per 10,3 milioni, quello dei sei mesi precedenti fu negativo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lahailal 30della società: perdite di 10,3 milioni, ma isono inLaha chiuso ildella stagione scorsa con una perdita di 10,3 milioni. Isono comunque in, visto che nelprecedente la perdita era attorno ai 30 milioni. Di seguito ile la spiegazione come riportata da ilsitodifirenze.it: L’Ebitda dei 12 mesi delchiuso al 30/06/2021 è positivo ed ammonta a 37,4 milioni di euro, mentre nei 6 mesi dell’esercizio precedente tale valore era negativo per 7,9 milioni. L’Ebit dei 12 mesi è negativo per 10,3 milioni, quello dei sei mesi precedenti fu negativo ...

