Due difensori trascinano la Roma | battuto lo Spezia all’Olimpico

Da pochi minuti è terminata la gara tra Roma e Spezia con il risultato di 2-0 a favore della squadra di Mourinho. La Roma passa subito in vantaggio, da azione da calcio d'angolo, al 5? grazie al colpo di testa di Smalling, su assist di Abraham. Al 25? ci prova Vina: bravo Provedel a respingere. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SerieA : Un gol per tempo, tra @OfficialASRoma e @acspezia finisce: 2-0 ?????? Segnano due difensori @ChrisSmalling e… - LorenzoFracassa : RT @SerieA: Un gol per tempo, tra @OfficialASRoma e @acspezia finisce: 2-0 ?????? Segnano due difensori @ChrisSmalling e @ibanez41oficial ??… - sportli26181512 : La Roma vince con la testa: Smalling e Ibanez stendono lo Spezia: La Roma vince con la testa: Smalling e Ibanez ste… - Ftbnews24 : Un gol per tempo, tra @OfficialASRoma e @acspezia finisce: 2-0 ?????? Segnano due difensori @ChrisSmalling e… - De_Sand88 : RT @SerieA: Un gol per tempo, tra @OfficialASRoma e @acspezia finisce: 2-0 ?????? Segnano due difensori @ChrisSmalling e @ibanez41oficial ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Due difensori Posticipo Serie A, Roma - Spezia 2 - 0 22.44 Posticipo Serie A, Roma - Spezia 2 - 0 I gol di due difensori regalano il successo ai giallorossi,che tornano a vincere dopo due sconfitte di fila. Al 6' Abraham svetta su corner e Smalling si inserisce di testa mandando alle spalle di Provedel. ...

Droga a Vittoria, in due patteggiano la pena Il giudice monocratico del Tribunale di Ragusa ha convenuto sull'entità della pena concordata tra pubblico ministero e difensori, condannando a due anni e due mesi di reclusione e 4.000 euro di multa ...

Chelsea, vicino il rinnovo di due difensori Calciomercato.com Roma, comanda la difesa: Smalling e Ibanez affondano lo Spezia 2-0 – FOTO Decidono il match le reti dei due centrali, entrambe nate da calcio d’angolo. Ennesimo palo di Abraham. Un tifoso trasportato all’ospedale dopo un malore sugli spalti ...

Serie A: la Roma si rialza, Mourinho aggancia la Juve La Roma ha battuto per 2-0 lo Spezia nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A: i giallorossi dopo due ko di fila si sono rialzati in campionato grazie alle reti dei difensori Smalling e ...

