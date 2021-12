Dieci colpi in una settimana: è caccia al bandito sullo scooter (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dieci rapine in meno di una settimana, tre solo lo scorso sabato. Ancora non è stato preso il rapinatore di Ponte Milvio Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021)rapine in meno di una, tre solo lo scorso sabato. Ancora non è stato preso il rapinatore di Ponte Milvio

Roma, incubo rapine a Ponte Milvio: dieci colpi in una settimana del bandito sullo scooter Un criminale difficile da prendere che agisce sempre con velocità inanellando colpi su colpi. Ad esempio sabato pomeriggio in poco più di un'ora ha messo a segno tre rapine. Le auto delle forze dell'...

Dieci colpi in una settimana: è caccia al bandito sullo scooter il Giornale Dieci colpi in una settimana: è caccia al bandito sullo scooter In meno di una settimana un uomo armato di pistola è riuscito a completare una decina di rapine a Ponte Milvio e nelle zone limitrofe. Al momento, polizia e carabinieri non sono riusciti a prenderlo.

