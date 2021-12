Case “espropriate” dalla Ue, un golpe da fermare. Federproprietà: “Una misura folle e dannosa” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “La nuova direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, attesa per il prossimo 14 dicembre, con la quale, di fatto, si procede a una sorta di esproprio ecologista degli immobili ‘non a norma’, è l’ennesima misura bizzarra della Ue e un altro colpo micidiale al mercato e al patrimonio immobiliare degli italiani, già messo a dura prova dalla riforma del catasto messa in cantiere dal governo Draghi. Legare l’efficienza energetica degli immobili a un divieto di vendita o affittare gli immobili è una misura inutile quanto penalizzante e va nella direzione opposta a quei provvedimenti di incentivazione e sostegno che la nostra associazione chiede da anni al governo e alle istituzioni Ue sul fronte del giusto e doveroso processo di efficientamento energetico degli immobili. Ma non saranno minacce o espropri a risolvere la questione che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) “La nuova direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, attesa per il prossimo 14 dicembre, con la quale, di fatto, si procede a una sorta di esproprio ecologista degli immobili ‘non a norma’, è l’ennesimabizzarra della Ue e un altro colpo micidiale al mercato e al patrimonio immobiliare degli italiani, già messo a dura provariforma del catasto messa in cantiere dal governo Draghi. Legare l’efficienza energetica degli immobili a un divieto di vendita o affittare gli immobili è unainutile quanto penalizzante e va nella direzione opposta a quei provvedimenti di incentivazione e sostegno che la nostra associazione chiede da anni al governo e alle istituzioni Ue sul fronte del giusto e doveroso processo di efficientamento energetico degli immobili. Ma non saranno minacce o espropri a risolvere la questione che ...

Advertising

SecolodItalia1 : Case “espropriate” dalla Ue, un golpe da fermare. Federproprietà: “Una misura folle e dannosa”… - daniela_volpini : @DiegoFusaro Entro il 2030 anche le case verranno espropriate e...senza fatica! Se continuiamo così?? - osservando001 : @LucioMalan @Lunadargento5 La gente farà finta di non capire anche se gli porteranno via la casa? Perché se non lav… - Faustospinoso : RT @sandropascucci_: - BASTA! ho tre case, due attività, mi state rovinando con queste manifestazioni! - LE MANIFESTAZIONI SONO VIETATE - b… - Signor_Chester : RT @sandropascucci_: - BASTA! ho tre case, due attività, mi state rovinando con queste manifestazioni! - LE MANIFESTAZIONI SONO VIETATE - b… -