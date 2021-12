Camilla Cabello: "Scrivere una canzone di Cinderella mi ha aiutato in un periodo difficilissimo" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Camilla Cabello ha raccontato come lavorare alla musica di Cinderella l'abbia effettivamente aiutata in un periodo molto difficile della sua vita. Camila Cabello ha incanalato un po' del suo viaggio nel ritrarre la principessa di Cinderella: la tre volte nominata ai Grammy, 24 anni, ha rivelato di aver attraversato un "periodo davvero difficile" con la sua salute mentale mentre stava scrivendo una delle canzoni del film. La Cabello, intervistata da The Hollywood Reporter, ha svelato che le canzoni del film hanno avuto un ottimo impatto sulla sua salute mentale: "Non credo di saper Scrivere nulla che non sia personale. Quando stavo lavorando a 'A Million to One' per Cenerentola, a dire il vero, stavo attraversando un momento davvero ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021)ha raccontato come lavorare alla musica dil'abbia effettivamente aiutata in unmolto difficile della sua vita. Camilaha incanalato un po' del suo viaggio nel ritrarre la principessa di: la tre volte nominata ai Grammy, 24 anni, ha rivelato di aver attraversato un "davvero difficile" con la sua salute mentale mentre stava scrivendo una delle canzoni del film. La, intervistata da The Hollywood Reporter, ha svelato che le canzoni del film hanno avuto un ottimo impatto sulla sua salute mentale: "Non credo di sapernulla che non sia personale. Quando stavo lavorando a 'A Million to One' per Cenerentola, a dire il vero, stavo attraversando un momento davvero ...

