Calciomercato Fiorentina | la decisione di Vlahovic per il suo futuro!

Secondo quanto riferito da "La Nazione", Dusan Vlahovic avrebbe espresso la sua volontà di rimanere a Firenze fino al termine della stagione. Una presa di posizione netta quella dell'attaccante della Fiorentina, ribadita dallo stesso procuratore del giocatore nell'ultimo confronto con il direttore generale Joe Barone. I tentativi della società di convincere Vlahovic a firmare il rinnovo sembrano dunque destinati a decadere, così come una possibile partenza del serbo nel mercato invernale. D'altro canto, però, Vlahovic a gennaio inizierà a valutare le varie offerte per giugno, quando Juventus, Arsenal e le altre big europee proveranno l'assalto.

