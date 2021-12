Bianchi: “Se la scuola diventa un luogo di ansia e di violenza, costruisce una società violenta. No alla severità per affrontare le prove” (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Sento in questi giorni cose che mi fanno venire i brividi: riportare a scuola la severità, l'ansia e la sofferenza nell'affrontare le prove". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Sento in questi giorni cose che mi fanno venire i brividi: riportare ala, l'e la sofferenza nell'le". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Bianchi: “Se la scuola diventa un luogo di ansia e di violenza, costruisce una società violenta. No alla severità p… - ProDocente : Bianchi ribadisce: “La scuola è l’ambiente più sicuro in Italia. Docenti e studenti vaccinati oltre l’85%” - orizzontescuola : Bianchi ribadisce: “La scuola è l’ambiente più sicuro in Italia. Docenti e studenti vaccinati oltre l’85%” - AlessiaBabbo : È per te tutta questa città È per te che sono bianchi i muri E la colomba vola È per te il tredici dicembre È per t… - paoloangeloRF : “Quando leggo il ministro #bianchi dire la scuola è sicura siete legittimati a toccare tutto quello che volete “… -