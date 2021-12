Alex Belli abbandona il Grande Fratello Vip e va via dalla Casa con Delia Duran: colpo di scena in diretta (Di martedì 14 dicembre 2021) Delia Duran torna nella Casa del Grande Fratello Vip per un nuovo confronto con il marito Alex Belli. Dopo le vicende degli ultimi giorni, dal presunto tradimento della modella all’affaire sentimentale dell’attore con Soleil Sorge, la coppia si ritrova faccia a faccia e l’attore prende una decisione definitiva: abbandonare il reality. La moglie pretende chiarimenti lontano dai riflettori, Belli accetta ed esce dal gioco. Delia Duran torna a Cinecittà: resa dei conti con Alex Belli Arriva la definitiva resa dei conti tra Alex Belli e la moglie Delia Duran al Grande ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 dicembre 2021)torna nelladelVip per un nuovo confronto con il marito. Dopo le vicende degli ultimi giorni, dal presunto tradimento della modella all’affaire sentimentale dell’attore con Soleil Sorge, la coppia si ritrova faccia a faccia e l’attore prende una decisione definitiva:re il reality. La moglie pretende chiarimenti lontano dai riflettori,accetta ed esce dal gioco.torna a Cinecittà: resa dei conti conArriva la definitiva resa dei conti trae la moglieal...

Advertising

LuniVale : RT @Irexaifornelli: Bravo Davide, la citazione di Amleto cade a pennello per descrivere Alex... Soleil ma cosa ti aspettavi...??? Che lasci… - giusymc98 : Max VERSTAPPEN è campione del mondo e Alex Belli è stato squalificato dal #gfvip. Mamma mia, ma allora le gioie es… - angjelinkasemi : RT @nick_tara92: Davide che recita l'Amleto al Grande Fratello per dire che Alex Belli ha finto una passione per show. CONSEGNATEGLI SUBITO… - LuniVale : RT @nick_tara92: Davide che recita l'Amleto al Grande Fratello per dire che Alex Belli ha finto una passione per show. CONSEGNATEGLI SUBITO… - labaronss : La differenza tra un attore da quattro soldi come Belli e uno vero. Davide >>>>>> Alex #gfvip #gfvip6 -