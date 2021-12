Vincerà il partito dei Ferragnez? (Di domenica 12 dicembre 2021) Chi Vincerà le elezioni politiche del 2023? In questi giorni stentiamo a capire chi sarà eletto come prossimo presidente della Repubblica, per cui è davvero difficile fare previsioni su come sarà composto il Parlamento della XIX legislatura. Ma il quadro è così incerto che è davvero possibile che nel 2023 possa vincere un partito del tutto nuovo. In che senso? Facciamo qualche ipotesi su quali saranno gli schieramenti in campo mettendo da parte la questione – non irrilevante – di quale sarà la legge elettorale con cui votare 600 e non più 945 onorevoli. Oggi i maggiori partiti del nostro Parlamento non godono certo di buona salute: il Movimento 5 stelle e Forza Italia sono profondamente divisi; Il Pd e la Lega hanno i loro problemi interni. In questo quadro frammentato ci può essere sicuramente spazio per nuovi partiti e schieramenti. Sappiamo che da ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 dicembre 2021) Chile elezioni politiche del 2023? In questi giorni stentiamo a capire chi sarà eletto come prossimo presidente della Repubblica, per cui è davvero difficile fare previsioni su come sarà composto il Parlamento della XIX legislatura. Ma il quadro è così incerto che è davvero possibile che nel 2023 possa vincere undel tutto nuovo. In che senso? Facciamo qualche ipotesi su quali saranno gli schieramenti in campo mettendo da parte la questione – non irrilevante – di quale sarà la legge elettorale con cui votare 600 e non più 945 onorevoli. Oggi i maggiori partiti del nostro Parlamento non godono certo di buona salute: il Movimento 5 stelle e Forza Italia sono profondamente divisi; Il Pd e la Lega hanno i loro problemi interni. In questo quadro frammentato ci può essere sicuramente spazio per nuovi partiti e schieramenti. Sappiamo che da ...

