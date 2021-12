Simone Di Pasquale addio a Ballando con le Stelle? Le motivazioni (Di domenica 12 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Simone Di Pasquale è un volto storico della trasmissione Ballando con le Stelle e si discute di un suo possibile addio al programma. Ecco le motivazioni. Ospite della trasmissione televisiva Domenica In è stato anche il ballerino Simone Di Pasquale, volto storico legato al programma Ballando con le Stelle. Come di consueto nel programma condotto Leggi su youmovies (Di domenica 12 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Diè un volto storico della trasmissionecon lee si discute di un suo possibileal programma. Ecco le. Ospite della trasmissione televisiva Domenica In è stato anche il ballerinoDi, volto storico legato al programmacon le. Come di consueto nel programma condotto

Advertising

BITCHYFit : Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira: lasciano per sempre Ballando con le Stelle - infoitcultura : Simone Di Pasquale lascia Ballando: il commento (con frecciatina) di Selvaggia Lucarelli - infoitcultura : Ballando con le stelle, Simone di Pasquale e Sara di Vaira lasciano dopo questa edizione - infoitcultura : Simone Di Pasquale dice addio a Ballando con le Stelle: la commozione è forte - infoitcultura : Domenica In, Simone Di Pasquale: “Ecco i motivi per cui lascio Ballando” -