Serie B 2021/2022, notte fonda per la Reggina: l'Alessandria passa 4-0 (Di domenica 12 dicembre 2021) Pesante vittoria esterna per l'Alessandria, che nella diciassettesima giornata della Serie B 2021/2022 ha travolto la Reggina per 4-0 al Granillo. Tre punti importantissimi per gli uomini di Longo, che avvicinano la zona della salvezza diretta e invischiano nella battaglia playout anche i calabresi, ora a soli cinque punti e alla quinta sconfitta consecutiva. Aria di contestazione a Reggio Calabria e crisi nera per la squadra di Aglietti, il cui posto sulla panchina potrebbe anche traballare. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE PAGELLE E TABELLINO La cronaca – La partita inizia con ritmi bassi e pochissime emozioni, ma appare fin da subito evidente la difficoltà della Reggina nel proporsi negli ultimi 25 metri avversari. l'Alessandria invece con il passare ...

