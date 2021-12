Napoli | Mertens spiazza tutti con Cutrone | il gesto è inaspettato

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ilci prova, ma la spunta l’Empoli: i ragazzi di Andreazzoli vincono al Maradona,si avvicina aa fine gara. Une sportivo quello promosso da Driesnei confronti di Patrick, e in generale della squadra avversaria, al termine di-Empoli. I giocatori di Andreazzoli hanno vinto una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? #Mertens si avvicina a #Cutrone, dopo il triplice fischio di #NapoliEmpoli, per complimentarsi del gol segnato ?? - gilnar76 : Rivelazione in diretta: l’ha fatto Mertens a fine partita #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - The_Villain1985 : LINK POST PARTITA - NapoliCM : ???? Pagelle Napoli-Empoli, i voti degli azzurri: Mertens tocca pochi palloni, Ounas l'unico a provarci ???… - NunzioMarrazzo : Napoli-Empoli 0-1. Mertens sottotono, bene Ounas: le pagelle degli azzurri ?? #Calcio, #Empoli, #Napoli, #Pagelle,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Mertens

Corriere dello Sport

Ismajli 7 : preciso e pulito prima quando affronta, roccioso e convinto quando subentra ... Parisi 7 : non aveva bisogno di farsi conoscere dalche lo segue con interesse e si conferma ...Poi, al 63° minuto è rivoluzione: ilne cambia tre e l'Empoli pure. Fuori, Lozano e Demme e dentro Petagna, Politano e pure Anguissa che torna dopo una lunga sosta per acciacchi ...Un Napoli apparso decisamente sottotono rispetto ai giorni migliori, anche se la rete dell’Empoli è arrivata per un incredibile colpo di fortuna. Colpo di testa ad uscire di Anguissa, pallone che colp ...L'Empoli ci ha preso gusto e dopo l'Allianz Stadium conquista anche il 'Maradona'. I ragazzi coraggiosi di Andreazzoli stendono il Napoli con un gol, ...