Manuel Bortuzzo | con Lulù si è riaccesa la passione | scene a luci rosse all’interno della casa

(Di domenica 12 dicembre 2021) Con grande sorpresa di tutti i telespettatori del GfVip,e Lucrezia Selassié sono tornati a regalarediQuesta edizione del Grande Fratello Vip è stata finora in grado di tenere incollati milioni di italiani davanti al video, come testimoniato dall’ottimo share che la trasmissione diretta da Alfonso Signorini continua a riscuotere L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Manuel Bortuzzo spiazza Lulù Selassié: “Appena esci ti sequestro, sei mia!” Il nuotatore era andato in c… - RealGossipland : Manuel Bortuzzo si dichiara a Lulù:'Sei mia'. TUTTI I DETTAGLI QUI - zazoomblog : Tra Lulù Selassiè e Manuel esplode l’amore. Bortuzzo commenta: “Appena esci ti sequestro” - #Selassiè #Manuel… - Tuttogossipnews : #GFVIP ?????? Dalle stalle alle stelle???????? #manuel #lulù ???? - hopeangel365 : Non ci posso credere... Dalle stalle alle stelle #gfvip #manuel #lulù -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Da quando è iniziata la sesta edizione del Grande Fratello Vip , è stato chiaro che la cosa più importante per Lulù Selassié , escluso l'amore confuso e irrazionale per, sarebbe stata la sua borsetta magica, di cui nessuno conosce il contenuto. Dopo tanto mistero, Jessica Selassié ha finalmente svelato l'arcano. GF Vip, Jessica Selassié: "Ecco cosa ...Prime parole quasi d'amore da parte diper Lulù Selassiè: ecco che cosa ha ...Con grande sorpresa di tutti i telespettatori del GfVip, Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié sono tornati a regalare scene di passione ...Grande Fratello Vip 6: tante emozioni dentro la casa di Cinecittà. Ecco alcuni dei momenti più belli dei vipponi in questa sesta edizione del reality show di Canale 5 ...