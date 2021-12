LIVE – Cuneo-Bergamo 7-4: Serie A1 Femminile 2021/2022 volley in DIRETTA (Di domenica 12 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Bosca S. Bernardo Cuneo-volley Bergamo 1991, sfida valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Partita tra due formazioni in crescita separate da appena due punti: le piemontesi sono none a quota 11 punti, proprio davanti alle rossoblù. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di domenica 12 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Latestuale di Bosca S. Bernardo1991, sfida valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato diA1. Partita tra due formazioni in crescita separate da appena due punti: le piemontesi sono none a quota 11 punti, proprio davanti alle rossoblù. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di domenica 12 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA ...

