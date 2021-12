LIVE Atletica, Europei cross 2021 in DIRETTA: si parte alle 14.13 con gli uomini! (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare 14.01 alle 14:53, invece, toccherà alle donne, 8.000 m. 13.59 alle 14:13 ci sarà la gara degli uomini, 10.000 m. 13.56 Siamo allo Sport Ireland Campus di Dublino, seguiremo in DIRETTA le due sfide seniores, maschile e femminile! 13.53 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di cross! Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2021 di cross (corsa campestre). Sui sui pratoni dello Sport Ireland Campus di Dublino (Irlanda) vanno in scena le ultime due gare di questa intensa rassegna continentale, ovvero le due prove riservate ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle gare 14.0114:53, invece, toccheràdonne, 8.000 m. 13.5914:13 ci sarà la gara degli uomini, 10.000 m. 13.56 Siamo allo Sport Ireland Campus di Dublino, seguiremo inle due sfide seniores, maschile e femminile! 13.53 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alladeglidi! Buongiorno e benvenuti alladeglidi(corsa campestre). Sui sui pratoni dello Sport Ireland Campus di Dublino (Irlanda) vanno in scena le ultime due gare di questa intensa rassegna continentale, ovvero le due prove riservate ...

