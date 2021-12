Il derby di Madrid è del Real | la squadra di Ancelotti è un rullo compressore | Atletico superato

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ilha vinto ilcontro l’, si conferma lapiù forte della Liga spagnola e la principale candidata alla vittoria finale. Il tecnico Carlorecupera Benzema e il francese è subito deciso con il gol che sblocca dopo 16 minuti. Simeone si affida a Griezmann e Cunha, ma gli attaccanti non riescono ad incidere. Nel secondo tempo dentro anche Joao Felix e poi Suarez. Nel secondo tempo ilcontinua a giocare meglio e trova il gol che chiude i conti con Asensio su assist di Vinicius. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 2-0. Ilvola in classifica, il vantaggio sul secondo posto del Siviglia è di 8 punti. L'articolo CalcioWeb.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID ATLETICO MADRID Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Real Madrid Atletico Madrid, le quali scenderanno in campo per disputare il derby di Madrid, ...Il Real Madrid passa in vantaggio nel derby contro l' Atletico valevole per la diciassettesima giornata de La Liga 2021/2022 : a sbloccare il punteggio è il solito Karim Benzema . Il francese, servito da ...Arriva la decima per il Real. Questa volta non è la Champions ma la vittoria numero 10 di fila tra campionato e coppa. Simeone si accontenterà della qualificazione ai danni del Milan mentre Ancelotti ...