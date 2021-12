Covid. Regno Unito apre alla terza dose per gli over 30

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un'accelerazione impressa per i timori legati all'aumento vertiginoso dei contagi da variante Omicron nel Paese. Boris Johnson nella bufera per un video in cui lo si vede partecipare a un "quiz di Natale" a Downing Street durante il lockdown

...le persone con 30 o più anni da domani potranno prenotare la terza dose di vaccino contro il-...impressa dai timori legati all'aumento vertiginoso dei contagi da variante Omicron nelUnito, ......vertiginoso dei contagi da variante omicronUnito Specialmente in Inghilterra lo si legge su Sky News britanniche a 5 mesi dalla seconda iniezione l'efficacia del vaccino nel prevenire il...Caro direttore, anche in Paradiso si discorre di Covid. L'occasione è l'arrivo del ligure Eugenio Minasso, uomo buono e laborioso, ex ...Un'accelerazione impressa per i timori legati all'aumento vertiginoso dei contagi da variante Omicron nel Paese. Boris Johnson nella bufera per un video in cui lo si vede partecipare a un "quiz di Nat ...