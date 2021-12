Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale lascia il programma (in lacrime). Selvaggia Lucarelli: “Quando altri se ne sono andati ho stappato lo champagne” (Di domenica 12 dicembre 2021) Una puntata di Ballando con le Stelle molto ricca quella messa in piedi da Milly Carlucci per la semifinale. Momento cult per gli appassionati del programma, l’addio di Simone Di Pasquale. Il ballerino lascia il programma e nel dirlo si commuove: “Dopo 16 anni ho fatto il mio tempo”. Ma le lacrime non arrivano solo nella clip: Simone piange anche dopo l’esibizione con Bianca Gascoigne (la coppia è stata ‘ripescata’ e sarà quindi in finale), Quando la giuria si lascia andare a tanti complimenti e alla tristezza per la sua decisione. Molti occhi lucidi, anche quelli di Selvaggia Lucarelli: “Quando altri se ne sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Una puntata dicon lemolto ricca quella messa in piedi da Milly Carlucci per la semifinale. Momento cult per gli appassionati del, l’addio diDi. Il ballerinoile nel dirlo si commuove: “Dopo 16 anni ho fatto il mio tempo”. Ma lenon arrivano solo nella clip:piange anche dopo l’esibizione con Bianca Gascoigne (la coppia è stata ‘ripescata’ e sarà quindi in finale),la giuria siandare a tanti complimenti e alla tristezza per la sua decisione. Molti occhi lucidi, anche quelli di: “se ne...

