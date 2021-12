Arisa in guai piccanti Il vestito si apre in diretta a Ballando | Milly Carlucci in imbarazzo

(Di domenica 12 dicembre 2021) "Succedono". Ildisi rompe nel bel mezzo dicon le stelle eè un po' in. Succede di tutto nella "pazza" notte di Rosalba Pippa, questo il nome d'arte della cantante abruzzese grande protagonista di questa stagione, dentro e fuori gli studi Rai. In coppia con Vito Coppola, la 39enne si è esibita in un passo a due "arabeggiante" sulle note di Toxic, vecchio successo di Britney Spears che l'ha vista danzare in costume da odalisca decisamente sensuale. Quindi, nell'altra esibizione, ecco l'imprevisto: le cuffie e il microfono si impigliano nelnero scollato e molto audace: Per risolvere il problema, la cantante si è dovuta aprire leggermente ile togliere il ...

