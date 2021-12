Venice Cocktail Week | l’evento a Venezia dal 13 al 19 dicembre

(Di sabato 11 dicembre 2021) . Tutto quello che bisogna sapere. Tutti gli amanti del buon bere e in particolare dei, non devono perdersi lache si inaugura il 13prossimo. Una settimana tutta dedicata aiche si svolgerà adal 13 al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

corriereveneto : Venice Cocktail Week, ventisei tappe per scoprire il mondo del mixology - TheWay_Mag : Debutta la Venice Cocktail Week, mixology da tutto il mondo - beverfood : - PaoloBMb70 : RT @ilGamberoRosso: Dal 13 al 19 dicembre 2021 arriva la prima cocktail week a Venezia. Un evento da non perdere - Impresviaggio : Venezia, con la Venice Cocktail Week protagonisti sono i cocktail bar veneziani -

Ultime Notizie dalla rete : Venice Cocktail

Ventisei nuove tappe sono evidenziate sulla mappa di Venezia , per un tour che dal 13 al 19 dicembre permetter di scoprire la citt sotto una lente diversa. laWeek , le ventisei tappe ibar selezionati per immergersi nel mondo della mixology. L'idea nasce da Paola Mencarelli, che ha portato il format dellaWeek londinese in ...Torna in laguna, in concomitanza con laWeek e rimarrà aperta al pubblico fino al 6 marzo 2022 presso la Fondazione Querini Stampalia, a Campo Santa Maria Formosa 5252, l'esposizione ...Tutte le informazioni utili sulla Venice Cocktail Week: l'evento a Venezia nella settimana dal 13 al 19 dicembre, con 26 bar della città ...Dal 13 al 19 dicembre 26 locali della città proporranno una lista di quattro cocktail e iniziative culturali. Mencarelli: «Diffondere il messaggio del bere di qualità» ...