Valanga sul monte Abetone: intervengono elicotteri e soccorso alpino. "Non ci sono sciatori coinvolti" (Di sabato 11 dicembre 2021) Non ci sarebbero persone coinvolte dal distacco della Valanga a Lago Nero, nel territorio del comune di Abetone Cutigliano, sull'Appennino pistoiese. Sarebbe stato un maestro di sci passato sul posto a provocare un piccolo distacco senza conseguenze. Le squadre del soccorso alpino stanno comunque verificando la situazione e provvedendo a bonificare l'area. "Dalle prime verifiche non risultano né feriti né vittime. La Valanga c'è stata in una zona a 1600-1700 metri di altezza in una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da praticanti lo sci o lo snowboard fuori pista" ha commentato il sindaco Marcello Danti. Il sindaco si è consultato con la protezione civile. Oltre al soccorso alpino, al quale risultavano persone coinvolte, sul ...

TgLa7 : Valanga all'Abetone, risultano persone coinvolte. Soccorso alpino sul posto. Anche due elicotteri del 118 - emergenzavvf : ?? Intervento #vigilidelfuoco in corso sull'Abetone per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte in una… - TgrRaiToscana : Distaccamento di una valanga in Val del Sestaione, Abetone. @EugenioGiani: «Sto seguendo le operazioni, subito part… - parisifrancesco : RT @emergenzavvf: ?? Intervento #vigilidelfuoco in corso sull'Abetone per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte in una valang… - infoitinterno : VALANGA AL LAGO NERO – SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO -