Uomini e Donne | Ex tronista malato: "Ogni volta che faccio l'amore…" (Di sabato 11 dicembre 2021) Una malattia di cui soffre un ex tronista di Uomini e Donne. Una nostra vecchia conoscenza parla a cuore aperto del suo problema Nel corso del famoso dating show di Maria De Filippi, abbiamo conosciuto tantissimi ragazzi e giovani che poi sono diventate delle vere proprie icone nel mondo dello spettacolo. Ne abbiamo visti lì, tra tronisti e troniste, passare su quel famoso trono all'interno della trasmissione di Maria De Filippi. Oggi siamo qui per parlare della confidenza fatta da un ragazzo in particolare, che abbiamo conosciuto molto bene e per il quale ci siamo anche molto affezionati. Ma non solo noi, difatti ha preso parte a molti programmi dopo le sue prime apparizioni nelle trasmissioni dei nostri palinsesti nazionali. Da Temptation Island Vip a Uomini e Donne, passando per ...

