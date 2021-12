**Ue: Gentiloni, 'no eccezioni rispetto a modelli di piena democrazia'** (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Occorre affermare fino in fondo lo stato di diritto senza concederci il lusso di eccezioni rispetto a modelli di piena democrazia parlamentare tra i 27 e questo vuol dire rafforzare la tenuta democratica delle istituzioni europee, senza mai darlo per scontato". Così Paolo Gentiloni in un videomessaggio all'iniziativa del Gruppo S&D al Parlamento europeo a Firenze. "Credo sia molto importante lanciare il tema della democrazia in Europa. E' un tema che ogni tanto può apparire superato ma è esattamente il contrario vista la sfida di modelli capitalistici che non si basano sulla democrazia parlamentare. Possono apparire come modelli di capacità decisionale. Eppure di fronte all'emergenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Occorre affermare fino in fondo lo stato di diritto senza concederci il lusso didiparlamentare tra i 27 e questo vuol dire rafforzare la tenuta democratica delle istituzioni europee, senza mai darlo per scontato". Così Paoloin un videomessaggio all'iniziativa del Gruppo S&D al Parlamento europeo a Firenze. "Credo sia molto importante lanciare il tema dellain Europa. E' un tema che ogni tanto può apparire superato ma è esattamente il contrario vista la sfida dicapitalistici che non si basano sullaparlamentare. Possono apparire comedi capacità decisionale. Eppure di fronte all'emergenza ...

