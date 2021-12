Udinese Milan 1-0 LIVE: intervallo, squadre negli spogliatoi (Di sabato 11 dicembre 2021) Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Udinese e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dacia Arena, Udinese e Milan si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Milan MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone ad Udine. 4? Tomori va profondo da Krunic che controlla al limite dell’area ma non se la sente di tirare ed il suo suggerimento per Diaz è intercettato. 8? Rilancio di Silvestri, Beto spizza lanciando nello spazio Deulofeu, vince un rimpallo con Florenzi e si presenta davanti a Maignan che riesce in qualche modo a respingere. 9? Arslan a terra Colpo al volto dopo un ‘faccia a faccia’ con Krunic a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone ad Udine. 4? Tomori va profondo da Krunic che controlla al limite dell’area ma non se la sente di tirare ed il suo suggerimento per Diaz è intercettato. 8? Rilancio di Silvestri, Beto spizza lanciando nello spazio Deulofeu, vince un rimpallo con Florenzi e si presenta davanti a Maignan che riesce in qualche modo a respingere. 9? Arslan a terra Colpo al volto dopo un ‘faccia a faccia’ con Krunic a ...

