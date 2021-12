Sorpresi all’interno dei locali della “Misericordia” | giovane coppia denunciata

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMercogliano (Av) – Non si ferma la controffensiva del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori: i CarabinieriCompagnia di Avellino hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, sia nelle ore diurne che notturne. A finire questa volta nella rete dell’Arma, un ragazzo e una ragazza di Napoli, entrambi poco più che ventenni, denunciati perché ritenuti responsabili, tra l’altro, dei reati di invasione di edifici, minaccia e percosse. I fatti si sono verificati a Mercogliano, neiin uso alla “del Partenio” dove ignoti, qualche giorno fa, dopo aver forzato la porta, avevano messo tutto a soqquadro e imbrattato alcune pareti. L’azione delittuosa messa in atto dalla ...