Regno Unito, gli esperti sulla prossima ondata di Covid: «Rischiamo 75 mila morti in 5 mesi» (Di sabato 11 dicembre 2021) In Inghilterra, la regione del Regno Unito dove vino quasi 56 milioni di persone, la nuova variante Omicron potrebbe causare fino a 75 mila morti. Si tratta dello scenario peggiore delineato dai nuovi dati della London School of Hygiene&Tropical Medicine. Se entro la fine di aprile non saranno adottate nuove restrizioni, oltre al Piano B appena scattato, il tasso di mortalità causato dalla mutazione aumenterà vertiginosamente. I dati indicano una previsione «tra le 25 mila e le 75 mila vittime nei prossimi 5 mesi». Il team di ricerca spiega come «nello scenario più ottimistico si prevede un’ondata che potrebbe portare a oltre 2 mila ricoveri al giorno e 24.700 decessi da dicembre al 30 aprile 2022. Nel peggiore fino a 74.800 ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021) In Inghilterra, la regione deldove vino quasi 56 milioni di persone, la nuova variante Omicron potrebbe causare fino a 75. Si tratta dello scenario peggiore delineato dai nuovi dati della London School of Hygiene&Tropical Medicine. Se entro la fine di aprile non saranno adottate nuove restrizioni, oltre al Piano B appena scattato, il tasso di mortalità causato dalla mutazione aumenterà vertiginosamente. I dati indicano una previsione «tra le 25e le 75vittime nei prossimi 5». Il team di ricerca spiega come «nello scenario più ottimistico si prevede un’che potrebbe portare a oltre 2ricoveri al giorno e 24.700 decessi da dicembre al 30 aprile 2022. Nel peggiore fino a 74.800 ...

