Massimo Ferrero dal carcere: «Vorrei sentire i miei figli e parlare con Quagliarella» (Di sabato 11 dicembre 2021) Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, Massimo Ferrero, presidente dimissionario della Sampdoria, provato dall'inchiesta della procura di Paola (Cosenza).... Leggi su ilmattino (Di sabato 11 dicembre 2021) Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere,, presidente dimissionario della Sampdoria, provato dall'inchiesta della procura di Paola (Cosenza)....

Advertising

lucianonobili : Non so nulla della vicenda giudiziaria che riguarda Massimo #Ferrero ma chiedo: perché le foto segnaletiche dell’ar… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - ElioLannutti : Massimo Ferrero dal carcere: «Vorrei sentire i miei figli e parlare con Quagliarella» - deias_francesco : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi La Lamorgese a caccia di no pass ma i mariuoli sono al Viminale La Procura che ha incas… -