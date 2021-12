L’Udinese esonera Gotti, l’allenatore scrive una lettera da brividi (Di sabato 11 dicembre 2021) L’Udinese ha deciso di esonerare Luca Gotti, il tecnico paga un rendimento deludente dall’inizio della stagione. E’ stato protagonista, comunque, di un buon rendimento: è riuscito a risollevare la squadra da un momento delicato. Il tecnico, attraverso il Messaggero Veneto, ha deciso di scrivere una lettera. “In questi pochi giorni ho ricevuto un numero talmente impressionante di attestati di stima e di affetto che mi hanno suggerito di scrivere queste righe. La maglia delL’Udinese si carica di significati e valori simbolici che appartengono a questa gente e a questo territorio e va portata e custodita con questo rispetto. Le partite di calcio si vincono e si perdono, e tutti sappiamo che vincere è bello e importante, ma è importante anche come ci si comporta vicino a ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 dicembre 2021)ha deciso dire Luca, il tecnico paga un rendimento deludente dall’inizio della stagione. E’ stato protagonista, comunque, di un buon rendimento: è riuscito a risollevare la squadra da un momento delicato. Il tecnico, attraverso il Messaggero Veneto, ha deciso dire una. “In questi pochi giorni ho ricevuto un numero talmente impressionante di attestati di stima e di affetto che mi hanno suggerito dire queste righe. La maglia delsi carica di significati e valori simbolici che appartengono a questa gente e a questo territorio e va portata e custodita con questo rispetto. Le partite di calcio si vincono e si perdono, e tutti sappiamo che vincere è bello e importante, ma è importante anche come ci si comporta vicino a ...

JCruijff14 : Non sono pronto per l’ulteriore partita truffa di questa sera. Udinese che esonera Gotti (grande allenatore) per pi… - Dottor_Strowman : L'Udinese che proprio prima del Milan esonera l'allenatore più abile a incartargliele a Pioli A pensar male si fa peccato... - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Ufficiale: l'Udinese esonera mister Gotti - - fainformazione : L'Udinese esonera Luca Gotti: i possibili sostituti L'Udinese Calcio, comunica di aver esonerato il mister Luca Go… - fainfosport : L'Udinese esonera Luca Gotti: i possibili sostituti L'Udinese Calcio, comunica di aver esonerato il mister Luca Go… -