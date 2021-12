Latina, nella via dei pub con mezzo chilo di “coca”: pedinato e arrestato dai Carabinieri (Di sabato 11 dicembre 2021) E’ stato sorpreso dai Carabinieri mentre con fare sospetto si aggirava nei pressi dei locali della movida di Latina, nel tentativo di nascondere dietro la schiena un involucro che teneva tra le mani. Tentativo non riuscito perché nella serata di ieri, un equipaggio del Nucleo Investigativo, in servizio nel centro città per prevenire reati in genere e in supporto alle pattuglie in servizio per i controlli anti-covid, ha identificato e riconosciuto il soggetto, un venticinquenne del luogo già noto agli operanti. I militari, avendo intuito che potesse occultare della sostanza stupefacente, hanno richiesto l’ausilio di una pattuglia in divisa per procedere ad un normale controllo. Latina, spaccio nella zona della movida: arrestato 25enne Appena è sopraggiunta la pattuglia, il giovane si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021) E’ stato sorpreso daimentre con fare sospetto si aggirava nei pressi dei locali della movida di, nel tentativo di nascondere dietro la schiena un involucro che teneva tra le mani. Tentativo non riuscito perchéserata di ieri, un equipaggio del Nucleo Investigativo, in servizio nel centro città per prevenire reati in genere e in supporto alle pattuglie in servizio per i controlli anti-covid, ha identificato e riconosciuto il soggetto, un venticinquenne del luogo già noto agli operanti. I militari, avendo intuito che potesse occultare della sostanza stupefacente, hanno richiesto l’ausilio di una pattuglia in divisa per procedere ad un normale controllo., spacciozona della movida:25enne Appena è sopraggiunta la pattuglia, il giovane si è ...

